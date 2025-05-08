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10:09, 8 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили активность ВСУ после объявленного перемирия

Депутат Колесник: ВСУ не всегда выполняют приказы из Киева
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По сравнению с 7 мая количество атак украинскими беспилотниками стало меньше, но активность все еще сохраняется, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Этой информацией он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что после начала объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия обстрелов нет с обеих сторон. Политолог Сергей Марков счел странным поведение ВСУ, учитывая, что президент республики Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера о временном прекращении огня.

Депутат отметил, что активность украинской армии действительно снизилась, но может усилиться. При этом парламентарий указал, что ВСУ не всегда выполняют приказы Офиса президента, поскольку прямое управление армией на Украине утеряно.

«Нет такой четкой вертикали, как у нас. Надо на чеку находиться всем, и гражданам, и нашим специальным службам, и средствам противовоздушной обороны, всем вооруженным силам. Но парад на Красной площади будет», — заключил Колесник.

С полуночи 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом России в зоне специальной военной операции в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия остановлены до полуночи 11 мая. Зеленский, в свою очередь, назвал предложение Путина манипуляцией и призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. Кроме того, он намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая.

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