Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Андрес Бурручага
1:2
Завершен
Карен Хачанов
Рим (м)
Кэмерон Норри
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Рим (м)
Виннипег Джетс
Завтра
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 2-й матч
Линда Носкова
Завтра
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Рим — парный разряд (ж)
Фабиан Марожан
Завтра
12:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Рим (м)
20:10, 9 мая 2025Спорт

Топурия резко высказался в адрес Махачева

Топурия заявил о боязни Махачева выходить на бой против него в UFC
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Илия Топурия

Илия Топурия. Фото: Jose Velasco / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе испанец грузинского происхождения Илия Топурия резко высказался в адрес Ислама Махачева. Об этом в социальной сети X cообщил Championship Rounds.

«Ислам даже не сможет дотронуться до моих ног, потому что первое, что Махачев ощутит — это желание, чтобы я отправил его обратно в Россию. Этот парень не хочет драться со мной, заключается в том, что он знает: я его побью», — отметил Топурия.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что Топурия на турнире UFC 317 в июне 2025 года будет драться с Махачевым или бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Махачев пока не дал ответ по поводу поединка с Топурией, поскольку ожидает результат боя в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой, который пройдет 10 мая. Россиянин думает о том, чтобы побороться в этой категории, но не хочет выходить в октагон против своего друга Мухаммада.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил чемпионский титул в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в MMA.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    Мексика подала в суд на Google из-за Мексиканского залива

    На Украине заблокировали YouTube-канал Арестовича

    Фицо высказался против нового «железного занавеса»

    Дуров поздравил пользователей Telegram с Днем Победы

    Топурия резко высказался в адрес Махачева

    Три россиянина попали в символическую сборную первой четверти XXI века НХЛ

    Во Франции уволили двух генералов за критику власти

    Во Франции заявили об испугавшемся парада Победы в Москве Зеленском

    Названы последствия 5026 нарушений ВСУ режима прекращения огня с начала перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости