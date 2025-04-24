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09:28, 24 апреля 2025Спорт

Названо условие потери Махачевым чемпионского пояса UFC

ABC: Махачев может лишиться пояса UFC в случае отказа от боя с Топурией
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Условие, при котором это произойдет, называет издание ABC.es.

По информации источника, 28 июня испанец Илия Топурия проведет бой за титул чемпиона в легком весе на турнире UFC 317. В промоушене хотят, чтобы его соперником стал Махачев. В случае если россиянин откажется от поединка, его могут лишить титула, а на бой выйдет ближайший претендент — бразилец Чарльз Оливейра.

Отмечается, что Махачев пока не дал ответ, поскольку ожидает результат боя в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой, который пройдет 10 мая. Россиянин думает о том, чтобы побороться в этой категории, но не хочет выходить в октагон против своего друга Мухаммада.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил чемпионский титул в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в MMA.

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