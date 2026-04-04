Матвиенко высказалась об условиях соглашения с Украиной

Матвиенко: Россия добьется соглашения с Украиной на своих условиях

Россия добьется мирного соглашения с Украиной на условиях, которые определила. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью информационной службе «Вести».

«Мы ни шагу не сдадим завоеванной земли, и мы никогда не предадим тех русских, которые живут на Украине, над которыми так измывались и запрещали говорить на русском языке, читать литературу, ходить в свои православные церкви», — пообещала она.

Матвиенко указала, что это будет условием мирных договоренностей, подчеркнув, что Россия «от этого не отступит».

В феврале замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Москва ужесточила позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Однако он не стал уточнять «на публику нюансы».