В Хайфе проукраинского активиста плакатом толкнули в фонтан в День Победы

В Израиле активиста с проукраинским плакатом сбросили в фонтан в День Победы

В Израиле участники шествия «Бессмертный полк» толкнули проукраинского активиста в фонтан. Об этом пишет издание «Голос Израиля» в Telegram.

По информации от СМИ, активист в День Победы шел по улице с плакатом «Не марайте дедов – они не бомбили Киев!». Участники шествия на его действие отреагировали остро. Они толкнули активиста в фонтан.

Издание отмечает, что слова на плакате были написаны на русском языке. Сам активист сопротивляться не стал.

Ранее Картаполов дал понять, что о провокациях можно не переживать из-за угрозы возможных провокаций в День Победы. По его словам, ничто «не помешает русской военной машине».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал позором попытки Европейского союза помешать посетить День Победы 9 мая в Москве.