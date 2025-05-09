В Хайфе проукраинского активиста плакатом толкнули в фонтан в День Победы

В Израиле участники шествия «Бессмертный полк» толкнули проукраинского активиста в фонтан. Об этом пишет издание «Голос Израиля» в Telegram.
По информации от СМИ, активист в День Победы шел по улице с плакатом «Не марайте дедов – они не бомбили Киев!». Участники шествия на его действие отреагировали остро. Они толкнули активиста в фонтан.
Издание отмечает, что слова на плакате были написаны на русском языке. Сам активист сопротивляться не стал.
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