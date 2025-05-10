Фетисов заявил о превосходстве советского хоккея над североамериканским

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов сравнил российский и североамериканский хоккей. Его цитирует Sport 24.

«В свое время наш советский хоккей был круче, чем североамериканский. Это единственное сравнение, которое я могу сейчас провести. Сегодня в НХЛ сформировавшийся единый стиль игры, поэтому сравнить не с чем», — заявил Фетисов.

В конце марта олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Пашков высказался об отличиях Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Пашков заявил, что лиги невозможно сравнивать. «Там [в НХЛ] играют лучшие игроки мира, большие и уже состоявшиеся мастера, все сливки. А у нас в КХЛ — или молодежь, или второсортные легионеры», — отметил он.

Ранее Фетисов рассказал об украинских провокациях против Овечкина в Канаде. «Приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, "убирайся домой"», — поделился Фетисов. Он посоветовал Овечкину терпеть.