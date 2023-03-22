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НХЛ - регулярный чемпионат
12:36, 22 марта 2023Спорт

Олимпийский чемпион сравнил КХЛ и НХЛ

Чемпион ОИ Пашков заявил, что в КХЛ, в отличие от НХЛ, играют второсортные легионеры
Александр Пашков

Александр Пашков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Пашков высказался об отличиях Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

Пашков заявил, что лиги невозможно сравнивать. «Там [в НХЛ] играют лучшие игроки мира, большие и уже состоявшиеся мастера, все сливки. А у нас в КХЛ — или молодежь, или второсортные легионеры», — отметил он.

Пашков добавил, что не стоит брать пример с НХЛ и переводить игроков на самостоятельную предсезонную подготовку. «Если мы хотим, чтобы национальный хоккей рос, то обязаны брать пример с Омска, Санкт-Петербурга и других наших лидеров, уделяя особое внимание предсезонной подготовке. Прежде всего благодаря продуманному и детальному тренировочному процессу возможен рост и клубного, и национального хоккея, сборных страны», — подчеркнул он.

Ранее лиги сравнил канадский нападающий Седрик Пакетт, выступающий за минское «Динамо». «КХЛ — очень быстрая лига, похожая на НХЛ. Она точно лучше [Американской хоккейной лиги] АХЛ. К ней нужно привыкнуть, но мне все нравится», — заявил спортсмен.

Дарья Коршунова
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