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15:23, 10 мая 2025Спорт

Крикунов спрогнозировал возвращение российских хоккеистов на турниры благодаря Трампу

Крикунов: Сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду-2026 благодаря Трампу
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов спрогнозировал возвращение российских хоккеистов на международные турниры благодаря президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет «Чемпионат».

«Они все оглядываются на Трампа сейчас. А Трамп и в хоккей готов играть с Россией, и в целом начал налаживать отношения с нашей страной. Вернут благодаря ему», — заявил Крикунов.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что решение по возвращению сборной России на международные турниры, в том числе на ОИ-2026, будет принято в конце мая — начале июня. Он отметил, что IIHF будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета, который сейчас находится в процессе смены руководителя.

Запрет на участие российских хоккеистов в международных турнирах был введен в феврале 2022 года. С тех пор его несколько раз продляли.

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