Крикунов спрогнозировал возвращение российских хоккеистов на турниры благодаря Трампу

Крикунов: Сборная России по хоккею поедет на Олимпиаду-2026 благодаря Трампу

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов спрогнозировал возвращение российских хоккеистов на международные турниры благодаря президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет «Чемпионат».

«Они все оглядываются на Трампа сейчас. А Трамп и в хоккей готов играть с Россией, и в целом начал налаживать отношения с нашей страной. Вернут благодаря ему», — заявил Крикунов.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что решение по возвращению сборной России на международные турниры, в том числе на ОИ-2026, будет принято в конце мая — начале июня. Он отметил, что IIHF будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета, который сейчас находится в процессе смены руководителя.

Запрет на участие российских хоккеистов в международных турнирах был введен в феврале 2022 года. С тех пор его несколько раз продляли.