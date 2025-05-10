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14:17, 10 мая 2025Россия

Песков назвал запугивание России санкциями пустым делом

Песков: Россию уже не напугать очередными санкциями
Мария Черкасова

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Россию уже не напугать очередными санкциями. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, Россия привыкла к санкциям и знает, что будет делать после их объявления, как будет минимизировать их последствия. «Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь президента отреагировал на то, что Великобритания 9 мая анонсировала новые антироссийские санкции — в список вошли 150 торговых ограничений.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней в случае отказа Москвы принять условия 30-дневного прекращения огня на Украине. С аналогичным заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

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