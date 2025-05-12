Глава ФИДЕ отреагировал на запрет шахмат в Афганистане

Дворкович о запрете шахмат в Афганистане: Проведем консультацию для его отмены

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович отреагировал на решение руководства Афганистана запретить играть в шахматы в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что организация будет вести консультации для отмены запрета. «В местной федерации шахмат было много проблем, которые необходимо решать в любом случае», — добавил глава ФИДЕ.

О решении властей Афганистана стало известно 11 мая. Уточнялось, что запрет введен из религиозных соображений.

Летом прошлого года в Афганистане отказались признавать гражданок страны, участвующих в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Представитель спортивного управления правительства Афганистана Аталь Машвани подчеркнул, что в стране запрещен женский спорт.