В Афганистане запретили шахматы

Руководство Афганистана запретило играть в шахматы

Руководство Афганистана запретило играть в шахматы. Об этом сообщает Khaama press.

По информации источника, решение было принято из религиозных соображений. Власти страны посчитали, что шахматы являются азартной игрой и противоречат религиозным нормам.

Ранее власти Афганистана отказались признавать женскую половину сборной на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Представитель спортивного управления правительства страны Аталь Машвани заявил, что только трое мужчин являются официальными участниками Игр, так как в настоящее время в Афганистане женский спорт запрещен.

До этого спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что страна поможет движению «Талибан» (было запрещено в России, на текущий момент оно все еще остается в списке террористических организаций) бороться с террористами из группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). В России заявили, что эта группировка — общий враг для России и Афганистана.