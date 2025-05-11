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17:43, 11 мая 2025Спорт

В Афганистане запретили шахматы

Руководство Афганистана запретило играть в шахматы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Руководство Афганистана запретило играть в шахматы. Об этом сообщает Khaama press.

По информации источника, решение было принято из религиозных соображений. Власти страны посчитали, что шахматы являются азартной игрой и противоречат религиозным нормам.

Ранее власти Афганистана отказались признавать женскую половину сборной на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Представитель спортивного управления правительства страны Аталь Машвани заявил, что только трое мужчин являются официальными участниками Игр, так как в настоящее время в Афганистане женский спорт запрещен.

До этого спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что страна поможет движению «Талибан» (было запрещено в России, на текущий момент оно все еще остается в списке террористических организаций) бороться с террористами из группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). В России заявили, что эта группировка — общий враг для России и Афганистана.

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