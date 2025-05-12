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10:49, 12 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о переходе Трампа на сторону Путина в одном вопросе по Украине

Sky News: После ультиматума ЕС России Трамп встал на сторону Путина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп встал на сторону российского лидера Владимира Путина в вопросе урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразило британское издание Sky News.

В материале напомнили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что мирные переговоры Москвы и Киева возможны только при условии полного прекращения огня.

«Они думали, что Трамп поддержит их предложение, однако, (...), президент США в итоге встал на сторону российского лидера», — прокомментировало западное издание призыв Трампа к Украине согласиться на проведение мирных переговоров без предварительных условий, предложенное Путиным.

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11 мая Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах. Он подчеркнул, что исход встречи позволит понять, возможно ли мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле, если Москва пойдет на прекращение огня с понедельника, 12 мая.

В ночь на 11 мая Путин предложил Украине вернуться за стол переговоров без предварительных условий, встретившись в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что на встрече лидеры могут установить причины российско-украинского конфликта, а по итогам переговоров достичь заключения долгосрочного мира.

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