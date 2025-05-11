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07:02, 11 мая 2025Мир

США, Европа и Украина составили список условий для окончания конфликта. Документ представят Путину

NBC: США, Европа и Украина сделали список из 22 условий для завершения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Переговорщики из США, Европы и Украины составили перечень с предложениями для прекращения конфликта с Россией. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Список условий передадут президенту России

Участники переговоров выдвинули 22 условия, которые, по их мнению, будут способствовать прекращению конфликта на Украине. Документ включает предложение о 30-дневном прекращении огня, а также «отвечает требованию [президента России Владимира] Путина о том, что США не поддержат присоединение Украины к НАТО».

22
предложения

содержит план по урегулированию на Украине

Российскому лидеру представит документ спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Однако, когда это сделает Уиткофф, на данный момент неизвестно. Источники NBC News не указали содержание остальных предложений по урегулированию на Украине.

В свою очередь, специальный посланник Трампа Кит Келлог прокомментировал идею 30-дневного перемирия с Украиной. По его словам, полное прекращение огня запустит процесс завершения самого крупного конфликта в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Украина и лидеры Европы выразили готовность прекратить огонь

Во время переговоров в Киеве канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский позвонили Трампу, чтобы обозначить ему свою позицию. Они отметили, что Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

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Об этом также заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он уточнил, Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сказал, что Россия поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть определенные нюансы. О готовности к перемирию также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Путин призвал Киев к прямым переговорам

Путин провел встречу с российскими и западными журналистами, на которой подвел итоги четырехдневных мероприятий и встреч, приуроченных ко Дню Победы. Он также прокомментировал ситуацию с конфликтом на Украине и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, мы предлагаем киевским властям возобновить переговоры

Владимир Путинпрезидент России

Путин добавил, что следует начать диалог в ближайшее время — в четверг, 15 мая. По его мнению, стороны могут встретиться в Стамбуле, где переговоры «проводились ранее и где они были прерваны».

Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что Москва готова начать переговоры с Украиной и ждет реакции Киева на свою инициативу. «Готовы начать переговоры с Киевом 15 мая хоть с утра» — подчеркнул политик.

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