Генерал Суровикин в Африке почтил память погибших во Второй мировой войне

Опубликовано новое фото Героя России генерала армии Сергея Суровикина. Его заметили среди почтивших в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны.

На представленном кадре Суровикин в составе делегации двигался к памятнику, чтобы возложить цветы. Мероприятие, в котором замечен генерал, было приурочено ко Дню Победы.

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Суровикин может работать в Африке военным советником

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщал, что Суровикин может находиться в Африке. «По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», — сказал он.

В свою очередь глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что Суровикин на данный момент находится за пределами страны, где выполняет важные задачи. Какие конкретно, он не уточнил.

Суровикина захотели вернуть на фронт

Российский военкор Юрий Котенок заявил о важности возвращения Суровикина на фронт — в зону специальной военной операции (СВО). По его словам, генерал — специалист слишком высокого класса, чтобы не использовать его способности на фронте.

«Пришла пора возвращать генерала Сергея Суровикина на фронт. У России не так много верных долгу грамотных военачальников, чтобы пренебрегать ими в самый ответственный для Родины момент», — сказал Котенок.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Экс-командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Суровикин пропал из публичного поля после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться.

В сентябре 2024 года его видели в Алжире в составе делегации Минобороны России.