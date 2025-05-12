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12:46, 12 мая 2025Россия

Опубликовано новое фото Сергея Суровикина. Пропавшего из публичного поля генерала заметили в Африке

Генерал Суровикин в Африке почтил память погибших во Второй мировой войне
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Опубликовано новое фото Героя России генерала армии Сергея Суровикина. Его заметили среди почтивших в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны.

На представленном кадре Суровикин в составе делегации двигался к памятнику, чтобы возложить цветы. Мероприятие, в котором замечен генерал, было приурочено ко Дню Победы.

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Фото: Телеграм-канал «Милитарист»

Суровикин может работать в Африке военным советником

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщал, что Суровикин может находиться в Африке. «По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», — сказал он.

В свою очередь глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что Суровикин на данный момент находится за пределами страны, где выполняет важные задачи. Какие конкретно, он не уточнил.

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Суровикина захотели вернуть на фронт

Российский военкор Юрий Котенок заявил о важности возвращения Суровикина на фронт — в зону специальной военной операции (СВО). По его словам, генерал — специалист слишком высокого класса, чтобы не использовать его способности на фронте.

«Пришла пора возвращать генерала Сергея Суровикина на фронт. У России не так много верных долгу грамотных военачальников, чтобы пренебрегать ими в самый ответственный для Родины момент», — сказал Котенок.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Экс-командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Суровикин пропал из публичного поля после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться.

В сентябре 2024 года его видели в Алжире в составе делегации Минобороны России.

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