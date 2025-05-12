Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Клара Таусон
1:2
Завершен
Мирра Андреева
Рим (ж)
США
0:3
Завершен
Швейцария
ЧМ-2025|Группа B
Пари Нижний Новгород
5:2
2-й тайм
live
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Венеция
1:0
2-й тайм
live
Фиорентина
Италия — Серия А|36-й тур
Финляндия
Сегодня
21:20 (Мск)
Швеция
ЧМ-2025|Группа A
Аталанта
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия — Серия А|36-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
15 мая
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
20:38, 12 мая 2025Спорт

В ФШР прокомментировали запрет шахмат в Афганистане

В Федерации шахмат России осудили запрет данного вида спорта в Афганистане
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Федерации шахмат России (ФШР) прокомментировали запрет шахмат в Афганистане. Об этом пишет Odds.ru.

«Очень жаль, что такое решение приняли в Афганистане, надеюсь, что оно поспешно и будет пересмотрено местными властями. Конечно же, я резко против запрета», — заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ранее на запрет шахмат в Афганистане отреагировал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Он сказал, что организация будет вести консультации для отмены запрета.

О решении властей Афганистана стало известно 11 мая. Отмечалось, что запрет был введен из религиозных соображений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

    39-летняя Ольга Бузова запечатлела себя в бикини

    Журналистка издания-иноагента рассказала о переставшей общаться с ней родственнице

    По улице в Москве разлился кипяток

    В Европе сообщили о подготовке нового удара по теневому флоту России

    В ФШР прокомментировали запрет шахмат в Афганистане

    Трамп назвал ЕС гадким

    Появилось видео удара ФАБ-3000 по наступающим на курское Теткино ВСУ

    Российского повара заподозрили в связи с террористами

    Капитан сборной Германии по хоккею высказался о возвращении россиян на турниры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости