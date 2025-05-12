В ФШР прокомментировали запрет шахмат в Афганистане

В Федерации шахмат России осудили запрет данного вида спорта в Афганистане

В Федерации шахмат России (ФШР) прокомментировали запрет шахмат в Афганистане. Об этом пишет Odds.ru.

«Очень жаль, что такое решение приняли в Афганистане, надеюсь, что оно поспешно и будет пересмотрено местными властями. Конечно же, я резко против запрета», — заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ранее на запрет шахмат в Афганистане отреагировал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Он сказал, что организация будет вести консультации для отмены запрета.

О решении властей Афганистана стало известно 11 мая. Отмечалось, что запрет был введен из религиозных соображений.