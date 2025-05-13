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10:08, 13 мая 2025Ценности

Анна Семенович показала лицо с гематомами и отеками

Певица Анна Семенович показала лицо с гематомами и отеками после омоложения
Екатерина Ештокина

Кадр: @ann_semenovich

Певица Анна Семенович показала лицо без макияжа с косметическими дефектами. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 2,1 миллиона пользователей сети.

45-летняя знаменитость снялась в пестрой синей рубашке, собрав волосы в высокий пучок. При этом она продемонстрировала внешность без косметики.

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В ролике видно, что на коже звезды присутствуют многочисленные гематомы, отеки и покраснения. Семенович призналась, что сделала популярную косметическую процедуру игольчатого радиоволнового RF-лифтинга, которая омолаживает внешний вид.

«Смотрите на мое лицо. Есть парочка синячков, покраснения, сейчас буду протирать "Мирамистином". В принципе, все ок. Пару дней, я думаю, все это пройдет, и я вообще буду красотка. Так что Morpheus не так страшен, как его малюют. Но будет вместе смотреть, как он эффективен. Конечно, сейчас лицо отекшее, но через две-три недели лицо будет просто вау», — заключила она.

Ранее в мае Анна Семенович восхитилась своей грудью. Исполнительница сравнила свои формы с бриллиантами.

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