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15:19, 13 мая 2025Мир

Моди рассказал об эффективности российских С‑400 во время операции «Синдур»

Моди: Российские системы С-400 обеспечили оборону Индии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: IMAGO / Hindustan Times / Globallookpress.com

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С‑400, поставленные Индии, обеспечили стране мощное оборонительное прикрытие во время операции «Синдур». Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, передает РИА Новости.

«Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы [разработанные в рамках программы] "Сделано в Индии", такие как Akash, все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400», — сказал политик.

Премьер также отметил, что Индия располагает новыми передовыми технологиями, которым Пакистан не может противостоять.

Ранее Моди посетил авиабазу Адампур у границы с Пакистаном, где обратился к военным с речью на фоне закупленного у России ЗРК С-400.

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