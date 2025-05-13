Моди рассказал об эффективности российских С‑400 во время операции «Синдур»

Моди: Российские системы С-400 обеспечили оборону Индии

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С‑400, поставленные Индии, обеспечили стране мощное оборонительное прикрытие во время операции «Синдур». Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, передает РИА Новости.

«Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы [разработанные в рамках программы] "Сделано в Индии", такие как Akash, все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как С-400», — сказал политик.

Премьер также отметил, что Индия располагает новыми передовыми технологиями, которым Пакистан не может противостоять.

Ранее Моди посетил авиабазу Адампур у границы с Пакистаном, где обратился к военным с речью на фоне закупленного у России ЗРК С-400.