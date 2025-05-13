Первая ракетка России показала восстановление после матчей

Теннисистка Андреева показала восстановление после матча, где ее довели до слез

Первая ракетка России и седьмой номер мирового рейтинга Мирра Андреева показала, как восстанавливается после матча четвертого круга турнира WTA 1000 в Риме. Она сделала репост видео со страницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) специалиста по физической подготовке Азуза Симсича.

На кадрах Андреева выходит из специальной охлаждающей кабины, слегка поеживаясь. На ней надеты шорты, футболка, гольфы, повязка на голову и медицинская маска.

18-летняя Андреева не смогла сдержать слез из-за спорного решения судьи во время матча с датчанкой Кларой Таусон. Россиянка на своей подаче выиграла очко, однако из-за внезапно загоревшегося на арене света соперница подала жалобу судье, и та попросила переиграть эпизод. Это решение довело Андрееву до слез, и она проиграла три розыгрыша подряд.

Несмотря на неприятную ситуацию, Андреева сумела одержать победу со счетом 5:7, 6:3, 6:2. За выход в полуфинал турнира Андреева поспорит с американкой Коко Гауфф.