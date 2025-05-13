Стало известно о принятии ISU решения по нейтральным статусам российских фигуристов

«СЭ»: ISU одобрил нейтральные статусы не всем российским фигуристам

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по заявкам российских фигуристов на участие в олимпийском отборе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно «СЭ», ISU одобрил нейтральные статусы не всем российским фигуристам. При этом источники издания предполагают, что проблемы возникли у спортсменов из танцев на льду. По предварительным данным, в этом виде программы основными кандидатами на участие в отборе являются Александра Степанова и Иван Букин.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.