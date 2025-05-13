Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
1:2
Завершен
Карлос Алькарас
Рим (м)
Жасмин Паолини
0:1
2-й сет
live
Диана Шнайдер
Рим (ж)
Лоренцо Музетти
0:0
1-й сет
live
Даниил Медведев
Рим (м)
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
Фонбет КХЛ — плей-офф|Финал. 1-й матч
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Даллас Старз
Завтра
03:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Кори Гауфф
Завтра
12:00 (Мск)
Мирра Андреева
Рим (ж)
15:33, 13 мая 2025Спорт

Стало известно о принятии ISU решения по нейтральным статусам российских фигуристов

«СЭ»: ISU одобрил нейтральные статусы не всем российским фигуристам
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по заявкам российских фигуристов на участие в олимпийском отборе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно «СЭ», ISU одобрил нейтральные статусы не всем российским фигуристам. При этом источники издания предполагают, что проблемы возникли у спортсменов из танцев на льду. По предварительным данным, в этом виде программы основными кандидатами на участие в отборе являются Александра Степанова и Иван Букин.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    «Калашников» увеличил срок эксплуатации СКАТа

    Россиянка проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас

    Паралимпийский чемпион с Украины пожаловался на россиян

    Внешний вид 51-летней Кейт Мосс на прогулке напугал фанатов в сети

    В МИД назвали темы переговоров с Украиной в Стамбуле

    Вооруженное нападение на полицейских в российском городе назвали терактом

    Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

    Умер первый зампредседателя правительства Смоленской области

    В России отреагировали на расследование из-за поездки евродепутатов в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости