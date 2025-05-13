Выручка от поставок российской нефти за рубеж упала

Bloomberg: Цены на российскую нефть и доходы от ее экспорта продолжили падение

Стоимость морского экспорта российской нефти в период с 4 по 11 мая составила 4,09 миллиарда долларов США, что несколько выше, чем в предыдущую неделю, но все равно остается вторым худшим результатом с апреля 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Улучшение достигнуто за счет роста продаж (плюс три процента, 3,42 миллиона баррелей в сутки), в то время как цены в портах Черного и Балтийского морей, а также на Дальнем Востоке падают пятую неделю подряд.

По оценке агентства, российские нефтяные компании стремятся увеличить экспорт на фоне угроз введения новых санкций со стороны Европы и США, что может затруднить поставки. Давление может усилиться в том случае, если Москва откажется от 30-дневного перемирия, а переговоры в Турции не позволят сблизить позиции.

При этом стоимость основного экспортного сорта Urals в портах вторую неделю остается ниже 50 долларов за баррель (для определения доходов бюджета также учитывается цена более дорогого сорта ESPO).

До этого «Известия» выяснили, что рост объемов экспорта может быть связан не только с угрозой новых санкций, но и убыточностью переработки в России для вертикально-интегрированных компаний (ВИНК). Дело в том, что падение цен на нефть привело к сокращению компенсационных выплат по демпферному механизму, а акцизы на нефтепродукты выросли. В правительстве готовят совещание для обсуждения проблемы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов признал, что нефтегазовые доходы бюджета в 2025 году окажутся существенно ниже ожиданий, что приведет к трехкратному росту дефицита бюджета.