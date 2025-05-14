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17:52, 14 мая 2025Экономика

Москвичам напомнили о штрафах за срывание сирени

Москвичам напомнили о штрафах до 80 тысяч рублей за порчу сирени
Мария Черкасова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

За порчу кустов сирени в столице предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, сообщает «Москва 24».

Кусты сирени являются собственностью города, поэтому за их порчу может наступить ответственность как по административной статье о хулиганстве, так и по уголовной — о краже. В случае административного наказания предусмотрен штраф в размере четыре тысячи рублей, в случае уголовной — до 80 тысяч, объяснил юрист Юрий Капштык.

Ранее россиянам посоветовали выращивать на даче сирень и мяту, а также хвойные растения (туя, пихта, сосна и можжевельник). Эти растения способны поднять настроение благодаря выделяемым ими эфирным маслам, отметили ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

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