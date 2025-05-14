Россияне стали чаще интересоваться кредитными историями

ЦБ: Число полученных россиянами кредитных отчетов выросло на 38 % в 2024 году

По итогам 2024 года число полученных россиянами кредитных отчетов увеличилось на 38 процентов в сравнении с показателем за 2023-й. Об этом сообщается в обзоре Центробанка (ЦБ).

За отчетный период заметно выросло и количество справок об индивидуальном кредитном рейтинге. За 12 месяцев число предоставленных отчетов увеличилось на 22 процента в годовом выражении, уточнили в регуляторе.

Пользователям кредитных историй (банкам, МФО и другим финансовым организациям) за это время предоставлено отчетов на 29 процентов больше, чем в 2023 году. Подобная информация, пояснили в ЦБ, позволяет кредиторам сократить объемы просроченной задолженности в их портфеле и предоставлять займы наиболее платежеспособным категориям граждан.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о постепенном охлаждении кредитования как в частном, так и корпоративном секторах. В июле-декабре 2024 года, по сведениям ЦБ, число заемщиков в российских банках и МФО сократилось на 500 тысяч человек, до 50,1 миллиона.

Снижению кредитной нагрузки поспособствовал в том числе сервис самозапрета на займы. Подавляющее большинство граждан, воспользовавшихся подобной услугой в марте 2025 года, выбрали вариант полного отказа от получения ссуд в банках и МФО дистанционно и при личном присутствии.