У российских банков стало меньше должников

ЦБ: Количество заемщиков в банках и МФО упало на полмиллиона человек

Во втором полугодии 2024 года количество заемщиков в банках и микрофинансовых организациях снизилось на 0,5 миллиона человек и достигло 50,1 миллиона. Об этом сообщил Банк России.

В то же время число граждан, имеющих займы в МФО из выборки (171 МФО, на которые приходится 79 процентов рынка потребительского микрофинансирования), выросло к концу 2024 года до десяти миллионов человек.

Ранее регулятор сообщил, что во второй половине 2024 года доля заемщиков российских МФО, у которых на руках пять и более займов, выросла на 2,3 процентного пункта. При этом сократилось число должников с тремя и более кредитами. Кроме того, в I квартале в пять раз выросла доля одобренных микрозаймов под залог автомобиля.

При этом 92 процента россиян, которые установили самозапрет на кредиты в первый месяц работы такого сервиса, выбрали вариант полного отказа от получения ссуд в банках и микрофинансовых организациях (МФО) дистанционно и при личном присутствии.