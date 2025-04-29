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13:58, 29 апреля 2025Экономика

Доля россиян с пятью и более микрокредитами выросла

ЦБ: Доля клиентов МФО с 5 и более займами выросла на 2,3 п.п. в июле-декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Во второй половине 2024 года доля заемщиков российских микрофинансовых организаций (МФО), имеющих пять и более займов на руках, заметно выросла. Об этом свидетельствуют данные Центробанка (ЦБ).

В июле-декабре прошлого года доля подобных клиентов МФО увеличилась на 2,3 процентного пункта (п.п.). В целом число заемщиков МФО за отчетный период выросло примерно на 500 тысяч — с 9,5 до 10 миллионов. Из них 12,5 процента на тот момент имели пять и более микрозаймов. То есть, речь идет примерно о 1,25 миллиона граждан, уточнили в регуляторе.

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Касательно динамики в банковском секторе в ЦБ отметили снижение числа заемщиков с тремя и более кредитами на руках. Во второй половине прошлого года число подобных клиентов сократилось на 300 тысяч и опустилось до отметки в 12,7 миллиона. Несмотря на это, на их долю все еще приходится порядка 50 процентов от суммарной задолженности россиян по розничным кредитам.

Ранее заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Филипп Габуния заявил, что долговая нагрузка россиян ближе к концу 2024 года достигла 11 процентов от совокупных доходов населения РФ. Подобное соотношение он назвал «комфортным». Вместе с тем в первой половине прошлого года регулятор зафиксировал рост числа россиян с тремя и более незакрытыми кредитами на руках. В январе-июне число подобных клиентов в стране превысило 13 миллионов. Прирост составил 2,2 миллиона.

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