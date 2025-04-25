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12:54, 25 апреля 2025Экономика

Россияне ринулись закладывать машины ради получения микрозаймов

ЦБ: Доля микрозаймов под залог машины в РФ выросла в пять раз в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам первого квартала доля одобренных микрозаймов под залог автомобиля в России подскочила в пять раз за последние полгода и достигла уровня в 15 процентов от общего числа выданных микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов. Об этом сообщается в материалах Центробанка (ЦБ).

В регуляторе отметили, что подобная тенденция стала наблюдаться не только в банковском, но также в микрофинансовом секторе. Для сравнения, в третьем квартале 2024 года доля подобных микрозаймов составляла всего 3 процента. Однако на фоне ужесточения регулирования выдач необеспеченных кредитов и займов россияне ринулись закладывать свои автомобили в надежде получить деньги под очень высокие проценты.

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Среднюю ставку по такого рода займам ЦБ раскрывать не стал. Но в октябре-декабре 2024 года, по данным регулятора, полная стоимость потребительских микрокредитов с залогом в стране превышала отметку в 82 процента. Судя по резкому увеличению доли одобренных займов под залог автомобиля, россиян не отпугивает даже подобный фактор.

Ранее о резком росте популярности подобной схемы получения кредитов сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. По ее словам, в банковском сегменте доля подобных кредитов в октябре 2024 года достигла отметки в 5 процентов от общего объема предоставленных займов. При этом у отдельных финансовых организаций доля займов под залог автомобиля увеличилась за год с нуля до 50 процентов.

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