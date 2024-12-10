В России резко выросла выдача кредитов под залог автомобиля

ЦБ сообщил о пятикратном росте выдачи банками кредитов под залог автомобиля

На фоне ужесточения лимитов Центробанка по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой банки в пять раз увеличили выдачу нецелевых займов под залог автомобиля. О кратном росте такой практики в комментарии «Известиям» рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

По ее словам, в 2023 году на такие кредиты в целом по банковской отрасли приходилось около одного процента от общего объема, а в октябре 2024-го — уже пять процентов. При этом регулятор отмечает, что у отдельных финансовых организаций доля займов под залог личного транспорта выросла всего за год с нуля до 50 процентов.

Для банков такой формат позволяет обходить меры ЦБ по борьбе с закредитованностью граждан, потому что на случаи, когда мерой обеспечения становится автомобиль, ограничения не распространяются. В свою очередь, для граждан, которым из-за большого числа займов денег больше не дают, этот способ является одним из последних.

Данилова отметила, что просрочка по кредитам, взятым под залог автомобиля, растет быстрее, чем в остальных случаях. На третий месяц платежи пропускает уже 1,6 процента заемщиков, в то время как для кредита наличными такая доля составляет 1,2 процента, а для автокредита — 0,9 процента.

Центробанк пытается бороться со сложившейся практикой. С 1 ноября выросла надбавка к коэффициентам по таким кредитам, а с середины следующего года предполагается введение количественных ограничений на такой вид кредитования.

Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что в продвижении кредитов под залог автомобиля банки используют множество уловок. Например, от них сложно получить информацию о важных условиях займа, в том числе о методе оценки стоимости машины. Она указала, что зачастую цена автомобиля в условиях договора оказывается на 50-70 процентов ниже рыночной, что увеличивает риски потерять его.

Кроме того, некоторые банки при оформлении кредита предлагают автовладельцу подписать еще два договора — на продажу транспортного средства банку и на лизинг. В результате заемщик может лишиться автомобиля даже при незначительной просрочке, но останется должен банку, потому что схема возвратного лизинга не регулируется законодательством. Дело в том, что в договор о лизинге можно включить массу условий. Например, ограничить территорию нахождения автомобиля границами населенного пункта таким образом, чтобы при нарушении этого условия автомобиль изымался.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2024 года объем досрочного погашения кредитов на жилье за счет собственных средств заемщиков достиг двухлетнего минимума.