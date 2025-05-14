Туристы массово устремились в одну из самых опасных стран мира из-за тренда в соцсетях

Daily Mail: Тысячи туристов устремились в Ливию из-за опасного тренда в соцсетях

Путешественники со всего мира массово устремились в Ливию, поддавшись новому тревожному тренду в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

Ливию, которая находится на 15 строчке рейтинга самых опасных стран мира, посещают около 90 тысяч туристов каждый год. По данным источника, они подвергают свои жизни риску из-за новаторского контента, который набирает миллионы просмотров в TikTok.

Путешественники привлекают подписчиков видеороликами с пустынными пейзажами и достопримечательностями древних городов. Авантюристы утверждают, что посещение политически нестабильного государства может быть безопасным, если соблюдать осторожность.

Однако даже сейчас в Ливии вспыхивают вооруженные конфликты. Очередное обострение произошло 12 мая после расправы над главой службы безопасности при Президентском совете страны Абделем Гани аль-Кикли. После этого в столице Триполи началась военная операция, а аэропорты и университет приостановили работу.

В статье Daily Mail отмечается, что иностранцам стоит воздержаться от посещения большей части страны, так как они там считаются ценными заложниками.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово едут в отпуск и за покупками в Иран. Несмотря на ряд культурных ограничений, турпоток в эту мусульманскую страну за последние два года вырос в три раза.

