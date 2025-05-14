Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:33, 14 мая 2025Путешествия

Туристы массово устремились в одну из самых опасных стран мира из-за тренда в соцсетях

Daily Mail: Тысячи туристов устремились в Ливию из-за опасного тренда в соцсетях
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Путешественники со всего мира массово устремились в Ливию, поддавшись новому тревожному тренду в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

Ливию, которая находится на 15 строчке рейтинга самых опасных стран мира, посещают около 90 тысяч туристов каждый год. По данным источника, они подвергают свои жизни риску из-за новаторского контента, который набирает миллионы просмотров в TikTok.

Материалы по теме:
Россияне массово устремились в одну страну Азии из-за дешевых гостиниц
Россияне массово устремились в одну страну Азии из-за дешевых гостиниц
13 мая 2025
Россияне массово устремились в одну страну Африки в мае
Россияне массово устремились в одну страну Африки в мае
12 мая 2025

Путешественники привлекают подписчиков видеороликами с пустынными пейзажами и достопримечательностями древних городов. Авантюристы утверждают, что посещение политически нестабильного государства может быть безопасным, если соблюдать осторожность.

Однако даже сейчас в Ливии вспыхивают вооруженные конфликты. Очередное обострение произошло 12 мая после расправы над главой службы безопасности при Президентском совете страны Абделем Гани аль-Кикли. После этого в столице Триполи началась военная операция, а аэропорты и университет приостановили работу.

В статье Daily Mail отмечается, что иностранцам стоит воздержаться от посещения большей части страны, так как они там считаются ценными заложниками.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово едут в отпуск и за покупками в Иран. Несмотря на ряд культурных ограничений, турпоток в эту мусульманскую страну за последние два года вырос в три раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о судьбе шести тысяч пропавших на СВО бойцов. Где они сейчас?

    Популярный российский блогер заочно арестован

    Людям после 50 лет назвали необходимые для профилактики болезней изменения в образе жизни

    Мотивы заявлений Макрона о помощи Украине раскрыли

    Москвичей предупредили о новой волне похолодания

    Внешность 64-летнего Шона Пенна на кадрах из интервью описали словами «словно бездомный»

    Туристы массово устремились в одну из самых опасных стран мира из-за тренда в соцсетях

    Бывшего сотрудника Минобороны приговорили за получение взятки в 16 миллионов рублей

    Россияне признались в недовольстве своей зарплатой

    Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости