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06:04, 13 мая 2025Мир

Военная операция в Ливии завершилась. Столкновения начались после убийства главы службы безопасности при Президентском совете

В Минобороны Ливии сообщили об успешном завершении военной операции в Триполи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Военная операция в столице Ливии Триполи завершилась успешно. Об этом сообщило Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ) страны.

Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности

Министерство обороны Правительства национального единства Ливии

В российском посольстве в Триполи, в свою очередь, сообщили, что обстановка в районе диппредставительстве спокойная. По последним данным, обращений от россиян не поступало. «В районе посольства все тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало», — уточнил источник в российском диппредставительстве.

В Триполи убили главу службы безопасности при Президентском совете

В Триполи был убит глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. После этого в некоторых районах города началась стрельба.

Абделя Гани аль-Кикли убили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи вечером 12 мая. Также стрельбу было слышно в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин.

Представитель ливийской службы скорой помощи сообщил, что в результате вооруженных столкновений в столице Ливии Триполи пострадали шесть человек.

В Ливии приостановлена работа международного аэропорта

Международный аэропорт Митига в Триполи приостановил работу, самолеты перенаправлены в воздушную гавань Мисраты.

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В столице Ливии объявлено чрезвычайное положение медицинского характера. Бригады скорой помощи призвали находиться в состоянии повышенной готовности и ждать указаний.

Также университет в Триполи приостановил проведение занятий, экзаменов и административной работы. По данным телеканала Al Mayadeen, эти меры были приняты после перестрелки в Триполи, в ходе которой несовместимые с жизнью ранения получил командующий Аппаратом поддержки стабилизации.

Кроме того, Министерство внутренних дел Ливии призвало жителей столицы оставаться дома.

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