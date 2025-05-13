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02:37, 13 мая 2025Мир

Названо число пострадавших в результате столкновений в Ливии

В результате вооруженных столкновений в Триполи пострадали 6 человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ayman Al-Sahili / Reuters

В результате вооруженных столкновений в столице Ливии Триполи пострадали шесть человек. Такое число назвал телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя ливийской службы скорой помощи.

«Шесть человек получили ранения в результате столкновений в столице Триполи», — рассказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки был убит глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. Звуки стрельбы в городе попали на видео.

В городе введен режим ЧС и объявлен комендантский час. Министерство внутренних дел призвало местных жителей не выходить из дома. Также известно, что Международный аэропорт Митига в столице Ливии Триполи приостановил работу.

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