Названо число пострадавших в результате столкновений в Ливии

В результате вооруженных столкновений в Триполи пострадали 6 человек

В результате вооруженных столкновений в столице Ливии Триполи пострадали шесть человек. Такое число назвал телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя ливийской службы скорой помощи.

«Шесть человек получили ранения в результате столкновений в столице Триполи», — рассказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки был убит глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. Звуки стрельбы в городе попали на видео.

В городе введен режим ЧС и объявлен комендантский час. Министерство внутренних дел призвало местных жителей не выходить из дома. Также известно, что Международный аэропорт Митига в столице Ливии Триполи приостановил работу.