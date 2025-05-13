Личность убитого в Ливии представителя силовых структур установлена

Al Wasat: В Триполи убит Абдель Гани аль-Кикли, в городе слышна стрельба

В столице Ливии Триполи был убит глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли, в некоторых районах города слышна стрельба. Об установлении личности сообщила газета Al Wasat со ссылкой на источники.

Отмечается, что Абдель Гани аль-Кикли был убит в штабе 444-й бригады военного округа Триполи вечером 12 мая. Также газета сообщает о стрельбе в районах Айн-Зара и Салах Ад-Дин.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента был введен ряд ограничений. В частности, международный аэропорт Митига приостановил свою работу. Также отменены занятия и экзамены в университетах, а бригадам скорой помощи поручено быть в состоянии повышенной готовности. МВД Ливии рекомендовало горожанам не покидать свои дома.