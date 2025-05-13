В Ливии отчитались об успешном завершении операции в Триполи

Минобороны ПНЕ Ливии: Военная операция в Триполи успешно завершилась

Военная операция в столице Ливии Триполи завершилась успешно. Об этом отчиталось Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ) страны на своем сайте.

«Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки был убит глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. Звуки стрельбы в городе попали на видео.

В городе был введен режим ЧС и объявлен комендантский час. Министерство внутренних дел призвало местных жителей не выходить из дома. Также известно, что Международный аэропорт Митига в столице Ливии Триполи приостановил работу.

Позднее представитель ливийской скорой помощи сообщил, что в результате стрельбы в Триполи пострадали шесть человек.