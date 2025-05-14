Россияне массово заинтересовались отпуском в одной мусульманской стране

SHOT: Турпоток в Иран вырос в три раза за счет российских туристов

Туристы из России массово заинтересовались исламской республикой Иран, куда едут в отпуск и за покупками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, турпоток в эту мусульманскую страну за последние два года вырос в три раза. Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) считают, что в 2025 году прирост путевок в этом направлении увеличится еще на 30 процентов за счет того, что в Иране заработала оплата через российскую систему Mir Pay.

Несмотря на ряд ограничений, таких как запрет курения и распития спиртных напитков, а также обязательное ношение хиджаба для женщин, россияне охотно едут в республику, чтобы взглянуть на исторические памятники Персидской империи. Уточняется, что на традиционных рынках страны цены в среднем ниже на 30-50 процентов, чем у соседей. Путешественники покупают в Иране ковры ручной работы, ювелирные украшения и специи.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Таиланд, который стал лидером по объему российского турпотока. В топ-5 также вошли ОАЭ, Турция, Китай и Египет.