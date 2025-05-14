Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:32, 14 мая 2025Путешествия

Россияне массово заинтересовались отпуском в одной мусульманской стране

SHOT: Турпоток в Иран вырос в три раза за счет российских туристов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Туристы из России массово заинтересовались исламской республикой Иран, куда едут в отпуск и за покупками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, турпоток в эту мусульманскую страну за последние два года вырос в три раза. Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) считают, что в 2025 году прирост путевок в этом направлении увеличится еще на 30 процентов за счет того, что в Иране заработала оплата через российскую систему Mir Pay.

Материалы по теме:
Российские туристы массово застряли в Турции после майских праздников
Российские туристы массово застряли в Турции после майских праздников
13 мая 2025
Россиянам предложили дешевую альтернативу люксовому отдыху в Турции
Россиянам предложили дешевую альтернативу люксовому отдыху в Турции
12 мая 2025

Несмотря на ряд ограничений, таких как запрет курения и распития спиртных напитков, а также обязательное ношение хиджаба для женщин, россияне охотно едут в республику, чтобы взглянуть на исторические памятники Персидской империи. Уточняется, что на традиционных рынках страны цены в среднем ниже на 30-50 процентов, чем у соседей. Путешественники покупают в Иране ковры ручной работы, ювелирные украшения и специи.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Таиланд, который стал лидером по объему российского турпотока. В топ-5 также вошли ОАЭ, Турция, Китай и Египет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

    Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок

    В Кремле назвали последствия распространения ядерного оружия в Европе

    Роднина высказалась об отсутствии в эфире «Вечернего Урганта»

    Кремль отреагировал на желание Лулы да Силвы обсудить с Путиным просьбу Зеленского

    Россиянин закопал в овраге вдову павшего на СВО друга ради его выплат

    Лебедев высказался о суде с Мизулиной словами «никаких денег не получит»

    Россияне массово заинтересовались отпуском в одной мусульманской стране

    В Кремле ответили на вопрос о составе делегации в Стамбуле

    Врач раскрыла способ есть сладкое без вреда для зубов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости