В России упростят банкротство участников СВО

Госдума приняла закон об упрощении процедуры банкротства участников СВО

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об упрощении процедуры внесудебного банкротства для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Те, кто принимал участие в спецоперации, смогут воспользоваться процедурой банкротства через МФЦ во внесудебном порядке, если размер их долга менее миллиона рублей и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. Процедура будет доступна при наличии исполнительного документа, выданного не позднее чем за год до даты обращения с заявлением о банкротстве.

«При внесудебном банкротстве бойцу не придется обращаться за платными юридическими услугами, а следовательно — нести дополнительные расходы. Все боевые выплаты от взыскания при осуществлении процедуры банкротства уже защищены. Начисления за участие в специальной военной операции не будут включаться в конкурсную массу и использоваться для выплаты долгов», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно тексту законопроекта, внесудебный механизм будет действовать по аналогии с получателями детских пособий. После одобрения заявки боец включается в специальный реестр банкротов, на долги накладывается мораторий, кредиторы и коллекторы не смогут требовать уплату заемных средств и процентов.