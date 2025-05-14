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10:52, 14 мая 2025Спорт

Загитова в майке и легинсах записала видео о публичных унижениях

Алина Загитова в майке и легинсах записала видео о публичных унижениях
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Tik-Tok-аккаунте опубликовала видео в черных легинсах и белой майке.

Спортсменка высказалась о хейте в свой адрес. «Я люблю публичные унижения, да я сама их и придумала. Это симптом здорового общества, но унижать меня — ни за что», — произносит закадровый голос в то время, как фигуристка стоит перед зеркалом.

11 мая Загитова ошиблась в поздравлении с Днем Победы. Она поздравила всех с 85-летием Победы, но быстро исправилась.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему Загитова часто сталкивается с негативными комментариями в свой адрес. По его мнению, люди завидуют красоте фигуристки.

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