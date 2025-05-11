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16:43, 11 мая 2025Спорт

Загитова ошиблась в поздравлении с Днем Победы

Загитова по ошибке поздравила с 85-летием Победы, но исправилась
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ошиблась в поздравлении с Днем Победы. Это произошло в эфире шоу «Мечталлион» на Первом канале.

Загитова поздравила всех с 85-летием Победы, но быстро исправилась. «80 лет со дня Великой Победы. Поэтому давайте... Аплодисменты», — заявила она.

Ранее Загитова в своем Telegram-канале написала о боли и радости Великой Отечественной войны. В ответ на это спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посоветовать фигуристке и всем читать литературу, посвященную этому историческому событию.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

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