Губерниев дал совет Загитовой, сказавшей о радости Великой Отечественной войны

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Его слова приводит Sport24.

Губерниев признался, что ему сложно комментировать ход мыслей Загитовой, которая ранее в своем Telegram-канале заявила о боли и радости Великой Отечественной войны. По мнению журналиста, спортсменка написала, как смогла.

«Хочется посоветовать всем читать литературу, в данном случае историческую, посвященную Великой Отечественной войне. Есть масса замечательной литературы. Это касается всех: и меня, и вас, и Алины», — сказал Губерниев. Он рекомендовал прочитать «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева или «Горячий снег» Юрия Бондарева.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.