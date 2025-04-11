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16:27, 11 апреля 2025Спорт

Мостовой объяснил большое количество негатива в адрес Загитовой

Мостовой о большом количестве негатива в адрес Загитовой: Люди завидуют
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Мостовой

Александр Мостовой. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова часто сталкивается с негативными комментариями в свой адрес. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-игрока, проблема в том, что спортсменка красивая. «Я тоже красивый, люди просто завидуют», — заявил Мостовой.

16 марта Загитова заявила, что привыкла к хейту. «Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, внешность и поведение. Это не в новинку, у меня есть иммунитет», — отметила она.

Ранее Мостовой оценил вероятность начала политической карьеры. Он отметил, что мог бы пойти в Госдуму.

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