Мостовой заявил, что не против заняться политикой и пройти стажировку в Госдуме

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил вероятность начала политической карьеры. Его слова приводит Sport24.

Мостовой рассказал, что не против заняться политикой и пройти стажировку в Госдуме. «Готов приступить, но для этого надо пообщаться и созвониться. Буду ждать предложения! Пускай депутаты выйдут на меня, обязательно им отвечу. Пойду в Госдуму не за партию, а за спорт, за футбол!» — отметил он.

Ранее стало известно об отмене стажировки Мостового в «Спартаке». Решение было принято самим клубом.

После этого депутат Виталий Милонов заявил о готовности пригласить Мостового на стажировку в Госдуму. «Чего не позвать талантливых людей? Всегда с радостью будем готовы его видеть», — сказал он.

