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17:25, 16 марта 2025Спорт

Загитова рассказала об отношении к критике на Кубке Первого канала

Загитова заявила, что привыкла к хейту, но это ее последний Кубок Первого канала
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отношении к критике на Кубке Первого канала. Ее слова приводит в своем Telegram-канале журналист Константин Лесик.

Загитова призналась, что, вероятно, она в последний раз принимала участие в турнире. При этом фигуристка заявила, что привыкла к хейту. «Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, внешность и поведение. Это не в новинку, у меня есть иммунитет. Просто посчитала, что хватит», — отметила она.

Команда Загитовой заняла второе место на Кубке Первого канала, который проходил в Челябинске. Победу одержала команда еще одной олимпийской чемпионки, Анны Щербаковой.

22-летняя Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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