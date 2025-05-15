В России отреагировали на удар ВСУ по больнице под Курском перед переговорами в Стамбуле

Депутат Колесник: Ударив по больнице, Зеленский продемонстрировал свое нутро

Ударив по больнице в Курской области, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свое нутро, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Теткино Курской области перед началом российско-украинских переговоров в Стамбуле. Пострадавших при атаке нет, однако здание медучреждения полностью разрушено.

«Тем самым Зеленский, ударив по больнице, продемонстрировал свое нутро и свою мощь. Понятно, что это не ВСУ наносили удар. Это такое у него политическое действие. Вот какой президент, такие и действия. По больницам они наносить удары могут, но армия-то их отступает», — поделился депутат.

В ночь на четверг, 15 мая, над российскими регионами уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. Днем ранее системы противовоздушной обороны за ночь сбили над регионами 12 украинских дронов.

