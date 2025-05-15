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10:46, 15 мая 2025Спорт

Губерниев оценил призыв Фетисова запретить трансляции ЧМ по хоккею

Губерниев осудил призыв Фетисова запретить трансляции чемпионата мира по хоккею
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил призыв двукратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова запретить трансляции чемпионата мира по хоккею. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

«Если мы хотим регрессировать и если хотим, чтобы наши дети вообще не видели хороший хоккей мирового уровня, конечно, нужно прекратить, по версии этих людей, читать зарубежную литературу, смотреть скандинавские, французские и американские фильмы», — заявил журналист. По его мнению, выступающие с такими призывами люди лучше бы помогли материально спортсменам, а не учили любить родину.

Накануне Фетисов осудил показ матчей чемпионата мира по хоккею во время спецоперации. «Я уже говорю об этом третий год — зачем мы это делаем и для кого? Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи», — поделился он.

Запрет на участие российских хоккеистов в международных турнирах был введен в феврале 2022 года. С тех пор его несколько раз продлевали.

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