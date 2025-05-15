Губерниев оценил призыв Фетисова запретить трансляции ЧМ по хоккею

Губерниев осудил призыв Фетисова запретить трансляции чемпионата мира по хоккею

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил призыв двукратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова запретить трансляции чемпионата мира по хоккею. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

«Если мы хотим регрессировать и если хотим, чтобы наши дети вообще не видели хороший хоккей мирового уровня, конечно, нужно прекратить, по версии этих людей, читать зарубежную литературу, смотреть скандинавские, французские и американские фильмы», — заявил журналист. По его мнению, выступающие с такими призывами люди лучше бы помогли материально спортсменам, а не учили любить родину.

Накануне Фетисов осудил показ матчей чемпионата мира по хоккею во время спецоперации. «Я уже говорю об этом третий год — зачем мы это делаем и для кого? Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи», — поделился он.

Запрет на участие российских хоккеистов в международных турнирах был введен в феврале 2022 года. С тех пор его несколько раз продлевали.