Мединский ответил на претензии Зеленского к делегации России в Стамбуле

Мединский: Делегация России имеет все необходимые полномочия и компетенции

Делегация России на переговорах в Стамбуле имеет все необходимые полномочия и компетенции. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента. И она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров», — сказал он.

Так Мединский прокомментировал заявление Владимира Зеленского, который усомнился в наличии мандата на принятие решений у российской делегации в Стамбуле и назвал ее состав «бутафорским». По словам Зеленского, украинская сторона перед началом встречи должна сначала оценить уровень представляющей Москву переговорной группы.

Вечером 14 мая президент России Владимир Путин объявил о составе делегации на переговорах в Стамбуле. Ее возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. Кроме него, в переговорную группу вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и начальник ГРУ Игорь Костюков.