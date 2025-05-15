Путин высказался об авиакатастрофе, произошедшей в 2014 году в Донбассе. Почему в трагедии обвинили Россию?

Премьер Малайзии Ибрагим передаст слова Путина о MH17 родным жертв катастрофы

Президент России Владимир Путин высказался о крушении самолета Boeing-777-200 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Как рассказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, российский лидер, в частности, выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.

По словам Ибрагима, Путин обозначил твердое намерение сотрудничать в вопросе расследования. «Я могу подтвердить, что Путин опроверг то, что он якобы не готов сотрудничать. Однако он не считает возможным сотрудничать ни с одним органом, который он или Россия не считают независимым», — отметил он.

Премьер Малайзии также пообещал передать слова Путина семьям жертв катастрофы.

17 июля 2014 года Boeing-777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение. На борту были 298 человек, никто из них не выжил.

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Россию назвали ответственной за крушение самолета

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) утверждает, что Россия причастна к трагедии. В кабинете министров Нидерландов подчеркнули, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях.

«Действия Российской Федерации нарушили нормы международной гражданской авиации и привели к гибели 298 человек на борту рейса MH17. Совет также рассмотрит вопрос о компенсациях и ожидает, что Россия вступит в переговоры с Нидерландами и Австралией», — говорится в заявлении.

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Как на обвинения ответили в России?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает обвинения ИКАО по делу о крушении самолета Boeing. Более того, подчеркнул он, государство даже не принимало участие в расследовании дела, а потому озвученные выводы являются ангажированными.

Наша позиция хорошо известна. Вы знаете, что Россия не была страной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия. Поэтому все ангажированные какие-то выводы мы не принимаем Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Также выводы ИКАО назвали сомнительными в МИД России. Как указали в ведомстве, Совет построил свое расследование на сведениях и материалах, переданных Службой безопасности Украины (СБУ).

По данным российского МИД, выводы расследования строятся на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены. «Они опираются на сведения сомнительного происхождения и материалы, переданные от заинтересованной стороны — СБУ», — заявили в министерстве.

Кроме того, сведения Нидерландов и Австралии об использовании в качестве доказательств спутниковых снимков являются ложью.