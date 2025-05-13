МИД России назвал сомнительными выводы расследования Нидерландов по МН17

МИД России: Выводы расследования Нидерландов по МН17 сомнительны

Выводы расследования Нидерландов в связи с крушением самолета «Боинг-777-200» Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, построены на сомнительных сведениях и материалах, переданных Службой безопасности Украины (СБУ), заявил МИД России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, выводы расследования строятся на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены. Как указали в МИД России, они опираются на сведения сомнительного происхождения и материалы, переданные от заинтересованной стороны — СБУ.

В ведомстве отметили, что заявления Нидерландов и Австралии об использовании в качестве доказательств спутниковых снимков являются ложью.

Ранее Нидерланды и Австралия захотели обязать Россию начать переговоры по делу MH17. «Боинг», летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года.