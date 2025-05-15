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15:09, 15 мая 2025Россия

Путин заслушал доклады по безопасности

Песков: Нарышкин, Золотов и Бортников были на совещании у Путина 14 мая
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании перед переговорами с Украиной в Стамбуле заслушал доклады по безопасности. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

На совещании по этим вопросам, как уточнил Песков, выступали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСБ Александр Бортников.

Пресс-секретарь президента добавил, что на совещании также был первый вице-премьер Денис Мантуров, который доложил о ситуации в экономике и промышленности. О ситуации также рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Путин провел совещание перед переговорами в Стамбуле в среду, 14 мая. В его ходе главе государства также доложили о положении дел в зоне спецоперации.

Россия и Украина, как ожидается, должны встретиться в Стамбуле 15 мая — предложение о прямом диалоге без предварительных условий до этого выдвинул Путин. В Стамбул также прибыла американская делегация, переговоры уже перенесли с 10 часов утра на вторую половину дня.

ЖЗЛ
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