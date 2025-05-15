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16:07, 15 мая 2025Россия

В России высказались о встрече Зеленского с Эрдоганом перед переговорами в Стамбуле

Косачев: Зеленский не принимает решений без консультаций с Западом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Murat Kula / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не принимает решений без консультаций с Западом. Такую позицию в своем Telegram высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев после сообщений о встрече Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом перед ожидаемыми переговорами в Стамбуле.

«Зеленский настолько утратил самостоятельность и способность к собственным решениям, что все их принимает только после окриков либо консультаций», — обозначил политик.

Косачев напомнил о ранее состоявшихся беседах Зеленского с лидерами других стран. «Консультировался о поездке в Стамбул — с Трампом; о переговорной тактике — с европейцами; о формате и времени переговоров — теперь вот с Эрдоганом. Увы, это все, что нужно знать о так называемом суверенитете Украины», — заключил он.

Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной, которые запланированы на 15 мая. Ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

Также сообщалось, что в Анкаре в 13:00 состоится встреча Зеленского и Эрдогана. После этого ожидаются переговоры тет-а-тет между лидерами двух стран, которые затем продолжатся в расширенном составе. Политолог Сергей Марков допустил, что целью переговоров Зеленского с Эрдоганом может быть попытка склонить его на свою сторону.

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