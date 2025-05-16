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12:39, 16 мая 2025Силовые структуры

Фигурантам дела о взрыве газа в российском доме смягчили приговор

В Новосибирске суд смягчил приговор газовикам по делу о взрыве в многоэтажке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Новосибирский областной суд смягчил приговор слесарю Евгению Кавуну и контролеру газовой службы Ирине Урбах по делу о взрыве газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Кавуну срок уменьшили до девяти лет и девяти месяцев лишения свободы, Урбах — до 9,5 года.

В ноябре 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска назначил Кавуну десять лет и три месяца колонии общего режима, а Урбах — десять лет.

9 февраля в жилом доме на улице Линейной произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда. Следствие установило, что за три дня до этого обвиняемые производили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

Фигуранты не признали вину. По словам Урбах, она лично не участвовала в работах, проводившихся в доме 6 февраля. Кавун заявил, что менял шланги, однако это не могло стать причиной утечки газа и взрыва.

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