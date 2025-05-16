Момент мощного взрыва в Крыму сняли на видео

В сети появились кадры момента мощного взрыва в Крыму

В сети появились кадры момента мощного взрыва в Крыму. Их публикует Telegram-канал «Два майора».

На кадрах виден шар пламени и черный дым. Все это поднимается в воздух, звучит громкий звук взрыва.

Ранее в сети появились кадры из атакованного ВСУ Севастополя. На них слышен громкий звук, похожий на взрыв. О громких звуках утром 16 мая сообщали в Ялте, Гурзуфе, Алупке и Алуште.

По данным Минобороны, за ночь над Черным морем перехватили 43 беспилотника, еще 21 дрон сбили над Крымом. Глава Севастополя Михаил Развожаев отчитывался об отражении атаки шести беспилотников.

