ВСУ выпустили по России свыше шести десятков дронов в ночь перед переговорами в Стамбуле

Силы ПВО сбили 65 дронов ВСУ над Черным морем, Крымом и Белгородской областью

В ночь на пятницу, 16 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше шести десятков беспилотников. Об атаках в ночь перед переговорами в Стамбуле Минобороны сообщило в Telegram-канале.

Попытки атаки, как уточнили в ведомстве, были предприняты в период с 22:00 15 мая до 8:30 следующего дня. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 65 дронов.

Больше всего летательных аппаратов — 43 — удалось перехватить над Черным морем. Еще 21 беспилотник сбили над Крымом, один — над Белгородской областью.

Прямые переговоры России и Украины, инициатором которых был Владимир Путин, должны были состояться в Стамбуле 15 мая. Впоследствии переговоры перенесли на 16 мая по причине логистики. В этот же день запланирована трехсторонняя встреча Турции, России и Украины. Она запланирована на 12:30 по московскому времени.