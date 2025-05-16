На Украине сравнили встречу в Стамбуле с переговорами 2022 года

Ермак: Россия не сможет связать встречу в Стамбуле с переговорами 2022 года

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сравнил встречу в Стамбуле с переговорным процессом 2022 года, заявив, что Россия не сможет связать ее с переговорами трехлетней давности. Его слова передает Reuters.

«Попытки России увязать стамбульскую встречу с переговорным процессом 2022 года не увенчаются успехом», — высказался он.

Ранее стало известно о начале переговоров делегаций России и Украины при посредничестве Турции. Встреча проходит в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче.

Российскую сторону представляет делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Главой украинской группы переговорщиков назначен министр обороны Рустем Умеров.

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов рассказал, что Россия рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле в 2025 году как продолжение процесса, прерванного в 2022. Климов отметил, что Россия основывается на ранее согласованных и подтвержденных пунктах, а также учитывает объективные изменения в мировой ситуации, произошедшие после 2022 года.